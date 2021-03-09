هناك أرضية جيدة للاستثمار المشترك بين إيران وكازاخستان

وفي ندوة عبر الإنترنت اليوم (الثلاثاء)، حول أسواق إيران وكازاخستان، عقدت بين المسؤولين ورجال أعمال واقتصاديين في البلدين، أضاف يونس رنجكش أن "الحصول على فهم أفضل بالنسبة للفرص في مختلف المناطق ومجالات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين من شأنه أن يؤدي الى زيادة استقرار الأسواق وتوفير احتياجاتها مهم للغاية".

وأشار الى خلفية التاريخ الثقافي والعرقي والمواهب الموجودة في مختلف المجالات في البلدين، مؤكدا يمكن ارساء التعاون في المزيد من المجالات.

وشدد المدير العام لمكتب لمكتب جذب ودعم الإستثمارات بمحافظة كيلان على أهمية دور غرف التجارة في البلدين، بالإضافة إلى الدور المصيري الذي تلعبه محافظة كيلان في استقطاب الاستثمارات من كازاخستان.

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