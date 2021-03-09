ظريف: ايران فقط نفذت الاتفاق النووي

جاء ذلك في تغريدة كتبها ظريف ردا على رسالة وجهها 140 مشرعا اميركيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الى وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن دعوا فيه للتوصل الى ما وصفوه بـ "اتفاق شامل" مع ايران يشمل مختلف المجالات بدلا عن الاتفاق النووي.

وكتب وزير الخارجية الايراني في تغريدته اليوم الثلاثاء: ان الاتفاق النووي هو برنامج شامل تم التوصل اليه من قبل الدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) فضلا عن الدول الثلاث الاخرى (من ضمنها اميركا) وايران. حرف C يرمز الى كلمة شامل (COMPREHENSIVE) في العبارة المختصرة JCPOA .

واضاف: ان هذا الاتفاق نفذ من قبل ايران فقط. ينبغي على اميركا واوروبا تاليا العمل بالتزاماتها التي تعهدت بها ولم تنفذها ابدا بدلا عن اتخاذ مواقف استعراضية.

ورغم ان اميركا هي التي نقضت الاتفاق النووي وخرجت منه الا ان الادارة الاميركية تقول بان عودتها الى الاتفاق رهن بعودة الجمهورية الاسلامية الايرانية عن الخطوات التي اتخذتها ردا على نقض العهد الاميركي وعدم وفاء الترويكا الاوروبية بالتزاماتها.

وتؤكد الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه نظرا لان اميركا هي الطرف المنتهك للاتفاق النووي وان خفض ايران التزاماتها جاء ردا على الخطوة الاميركية غير القانونية فان اي خطوة من جانب طهران ستجري بعد الغاء الحظر.

انتهى ** 2342