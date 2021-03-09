اميركا تعلن فرض الحظر على مسؤولين اثنين في الحرس الثوري

وقال بلينكن في بيان صحفي انه تم فرض عقوبات على مسؤولين اثنين بالحرس الثوري الإيراني بسبب ما وصفه "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
واضاف أن "هذين الشخصين وأفراد أسرهما المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة".
انتهى ** 2342
نيويورك / 9 اذار /مارس /ارنا- اعلن وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الثلاثاء فرض الحظر على مسؤولين اثنين في الحرس الثوري.
وقال بلينكن في بيان صحفي انه تم فرض عقوبات على مسؤولين اثنين بالحرس الثوري الإيراني بسبب ما وصفه "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
واضاف أن "هذين الشخصين وأفراد أسرهما المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة".
انتهى ** 2342
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