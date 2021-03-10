توسیع شبکة قطار الانفاق في طهران

واعلن رئيس بلدية طهران بيروز حناجي على توسيع خطوط النقل العام لتسهيل التنقل وتقليل مستوى التلوث و قال ان البنية التحتية لتوسيع شبكة قطار الانفاق باتت مهيأة في العاصمة.

وتعد شبكة مترو الانفاق في مدينة طهران ثاني أهم وسيلة للتنقل داخل المدينة، كما هي الاوسع في الشرق الاوسط.

وكان يتراوح عدد المتنقلين داخل المدينة عبر مترو الانفاق يوميا نحو ثلاث ملايين شخص قبل تفشي كورونا، بينما تراجع هذا العدد في مرحلة ما بعد تفشي كورونا نحو مليون شخص.



وتهتم بلدية طهران بتوطين صناعة القطارات لخطوط مترو الانفاق حيث قطعت الشركات المعرفية والمجموعات الناشئة خطوات هامة للغاية في مجال توطين هذه الصناعة.

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