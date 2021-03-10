آية الله جنتي: الجمهورية الإسلامية الرائدة في نقل رسالة الإسلام إلى العالم

وهنأ آية الله جنتي اليوم الاربعاء في اجتماع لمجلس صيانة الدستور المبعث النبوي الشريف واضاف : ان نبي الإسلام (صلى الله عليه واله وسلم) هو أسمى إنسان ومخلوق وهوالذي أخرج البشرية من الظلام. بعد ابلاغه تعاليم الله النيرة التي استبدلت الظلمات الى النور .

وقال ايضا : الرسول الكريم ( ص) وقف لوحده مقابل عبادة الاصنام والشرك وقارعه واستطاع ان يجعل الناس موحدين ونشكر الله عزوجل على اننا اتباع الاسلام المحمدي.

واضاف أمين مجلس صيانة الدستور" آية الله احمد جنتي: اليوم وبعد انتشار وتأثير وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية ، فعلى جميع الدول الإسلامية استخدامها لنشر رسالة الإسلام مبينا ان الجمهورية الإسلامية هي الرائدة في نقل رسالة الإسلام إلى العالم.

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