١٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٣٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84259388
٠ Persons

سمات

رئيس غرفة تجارة زنجان:

فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين زنجان وأرمينيا متوفرة

فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين زنجان وأرمينيا متوفرة

زنجان/ 10 اذار/ مارس/ ارنا -قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة زنجان: "تم ادراج فرص التعاون مع أرمينيا في خارطة طريق التجارة الخارجية للمحافظة ويكون التعاون المشترك في مجال بيع وتصدير المنتجات فى جدول الأعمال".

وأشار علي يكانه فرد اليوم الاربعاء في  اللقاء مع السفير الأرميني لدى  إيران إلى خارطة طريق التجارة الخارجية لغرفة تجارة زنجان في شمال غرب ايران وأضاف: "إن خارطة الطريق هذه تدرس الطاقات التصديرية للمحافظة لمدة 10 سنوات وكذلك الدول التي لها علاقات تجارية مع المحافظة.

وتطرق الى القدرات التصديرية لمحافظة زنجان في قطاعات مختلفة وقال : في مجال الزراعة تحتل محافظة زنجان المرتبة الأولى والثانية في البلاد والتي تشمل إنتاج منتجات مثل الزيتون والثوم والتفاح ، وفي قطاع الثروة السمكية إنتاج اسماك سالمون.

وقال: في مجال الحرف اليدوية ، تعتبر محافظة زنجان مدينة عالمية  لإنتاج منتجات مثل النحاس والسكاكين وكذلك تألقها في صناغة الفضة .

من جانبه قال سفير أرمينيا  أن محافظة زنجان تتمتع بقدرات جيدة وهو في طريق ترانزيت السلع ويجب تحسين العلاقات الحالية بين محافظة زنجان وأرمينيا في مختلف القطاعات ، بما في ذلك  المجال الاقتصادي.

وقال  آرتاشس تومانيان إن عقد ندوات اقتصادية وإرسال واستقبال وفود تجارية سيسهم في  تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =