فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين زنجان وأرمينيا متوفرة

وأشار علي يكانه فرد اليوم الاربعاء في اللقاء مع السفير الأرميني لدى إيران إلى خارطة طريق التجارة الخارجية لغرفة تجارة زنجان في شمال غرب ايران وأضاف: "إن خارطة الطريق هذه تدرس الطاقات التصديرية للمحافظة لمدة 10 سنوات وكذلك الدول التي لها علاقات تجارية مع المحافظة.
وتطرق الى القدرات التصديرية لمحافظة زنجان في قطاعات مختلفة وقال : في مجال الزراعة تحتل محافظة زنجان المرتبة الأولى والثانية في البلاد والتي تشمل إنتاج منتجات مثل الزيتون والثوم والتفاح ، وفي قطاع الثروة السمكية إنتاج اسماك سالمون.
وقال: في مجال الحرف اليدوية ، تعتبر محافظة زنجان مدينة عالمية لإنتاج منتجات مثل النحاس والسكاكين وكذلك تألقها في صناغة الفضة .
من جانبه قال سفير أرمينيا أن محافظة زنجان تتمتع بقدرات جيدة وهو في طريق ترانزيت السلع ويجب تحسين العلاقات الحالية بين محافظة زنجان وأرمينيا في مختلف القطاعات ، بما في ذلك المجال الاقتصادي.
وقال آرتاشس تومانيان إن عقد ندوات اقتصادية وإرسال واستقبال وفود تجارية سيسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
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