دبلوماسي ايراني: على السعودية الحفاظ على اموالها بدلا من انفاقها على الحرب في اليمن

واضاف ساداتي نجاد اليوم الاربعاء، ان زميلي السعودي يفتخر بالمساعدات المالية الهائلة لليمن ويدعو الاخرين الى اجراء مماثل غير انني اوصي السعودية الى الاحتفاظ باموالها والتخلي عن قتل اليمنيين وتخريب بلادهم.

وخاطب مندوب ايران السعودية قائلا، ان ثرائكم ليس مبررا لاثارة الفوضي في المنطقة ودعم التطرف فيها ومتابعىة معارضيكم في العالم باسره وتقطيع اجسادهم.

وتأتي تصريحات ساداتي نجاد هذه بعد مرور ست سنوات على الحرب التي قادتها السعودية ضد اليمن في اطار تحالف مع عدد من الدول العربية وبمساعدة امريكا ودعت اخيرا تركيا الى الحرب في اليمن افقر دولة عربية.

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