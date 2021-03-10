ظريف: يتوجب على الولايات المتحدة أن تبادر هي بالعودة إلى الإتفاق النووي

وعلى هامش حفل غرس شتلات الأشجار الذي انعقد عصر اليوم (الأربعاء) بحضور زوجات الدبلوماسيين المعتمدين لدى إيران، أضاف ظريف، "لقد كانت إدارة ترامب تؤكد على مدى سنة أننا نطبق الإتفاق النووي، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك في خمسة تقارير لها خلال تلك الفترة".

وأكد أنه "يتعين عليهم حل المشكلة أولا"، مضيفا: إذا كانت المشكلة هي عدم الثقة، فذلك يرجع إلى عدم ثقة إيران بالدول الغربية التي لم تطبق الإتفاق النووي بشكل صحيح. فعليهم حل هذه المشكلة، عندها سنقوم بتنفيذه على الفور، كما أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية، "اننا نريد تطبيق الإتفاق النووي وسنقوم بتنفيذه".

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