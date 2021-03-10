١٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٤:١٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84259747
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ظريف: يتوجب على الولايات المتحدة أن تبادر هي بالعودة إلى الإتفاق النووي

ظريف: يتوجب على الولايات المتحدة أن تبادر هي بالعودة إلى الإتفاق النووي

طهران/10 آذار/مارس/إرنا- صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ان إيران ليست واثقة من الدول الغربية التي لم تنفذ الإتفاق النووي بصورة صحيحة في أي وقت مضى وأضاف: لقد انسحبت الولايات المتحدة بنفسها من الإتفاق النووي، لذا يتوجب عليها أن تكون هي المبادرة بالعودة إلى الإتفاق.

وعلى هامش حفل غرس شتلات الأشجار الذي انعقد عصر اليوم (الأربعاء) بحضور زوجات الدبلوماسيين المعتمدين لدى إيران، أضاف ظريف، "لقد كانت إدارة ترامب تؤكد على مدى سنة أننا نطبق الإتفاق النووي، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك في خمسة تقارير لها خلال تلك الفترة".

وأكد أنه "يتعين عليهم حل المشكلة أولا"، مضيفا: إذا كانت المشكلة هي عدم الثقة، فذلك يرجع إلى عدم ثقة إيران بالدول الغربية التي لم تطبق الإتفاق النووي بشكل صحيح. فعليهم حل هذه المشكلة، عندها سنقوم بتنفيذه على الفور،  كما أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية، "اننا نريد تطبيق الإتفاق النووي وسنقوم بتنفيذه".

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