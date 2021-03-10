مصدر مسؤول : تصدير ما يزيد عن 4 مليارات دولار الى الامارات في غضون 11 شهرا

واضاف فرزانكان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، اوضح فرزانكان ان الامارات كانت ثالث اكبر دولة مستوردة بعد الصين والعراق، للبضائع الايرانية خلال الفترة نفسها.

وتطرق المسؤول التجاري الايراني الى عراقيل التعامل التجاري بين البلدين؛ بما في ذلك تقويض الحسابات المصرفية للرعايا الايرانيين من جانب البنك المركزي الاماراتي، والثغرات الملحوظة في مجال النقل وتاكيدا النقل البري بما في ذلك نقل الحاويات المبردة للمحاصيل الزراعية والتي من شانها ان تزيد في كلفة البضائع.

كما اشار الى بعض الحلول بهدف تيسير التبادل التجاري بين ايران والامارات؛ منها تسهيل اجراءات الزيارة بالنسبة لرجال الاعمال الايرانيين والتواصل بين "بنك ملي ايران" (البنك الوطني الايراني) مع بنوك الامارات، واقامة معارض دائمة؛ مؤكدا ان هذه الخطوات تسهم بشكل كبيرة في تحسين الظروف التجارية بين الجانبين.

يذكر ان قيمة التبادل التجاري بين ايران وسائر دول العالم في غضون 11 شهرا مضت من العام الحالي، بلغت 65 مليارا و500 مليون دولار؛ منها الصادرات الايرانية التي سجلت 31 مليارا و198 مليون دولار، واستيراد البلاد الذي بلغ 34 مليارا و321 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

انتهى ** ح ع