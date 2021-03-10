مكتب السيد القائد : مواقف اية الله السيستاني الحكيمة تبعث على الفخر والاعتزاز

واضاف حجة الاسلام قمي خلال اللقاء مع جمع من مسؤولي المؤسسات الثقافية في ايران، اليوم الاربعاء : ان تاكيد اية الله السيستاني خلال هذا اللقاء التاريخي على تسمية القدس الشريف بـ"المحتلة"، ابطل جميع مؤامرات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

وتابع، ان انتقاد اية الله السيستاني لظروف الفقر والحرمان والتمييز والحظر في العالم، وتاكيد سماحته على مسؤولية الزعامات الدينية في سياق معالجة هذه المعضلات، هو مصداق لـ "كلمة سواء" القرانية حول الاواصر القائمة بين اتباع الديانات السماوية والزعامات الدينية في انحاء البسيطة.

وشدد هذا المسؤول بمكتب قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى الخامنئي، بالقول : ان تاريخ التشيع وخاصة الحوزة العلمية العريقة في النجف الاشرف، لطالما عاش تلألؤ القيادات الدينية الحكيمة والواعية على مر العصور المختلفة؛ مستدلا في هذا الخصوص بتصريحات السيد القائد خلال السنوات الاخيرة، والذي نوه فيها بالشخصية المتألقة والنيرة لاية الله السيد علي السيستاني في النجف الاشرف.

كما تطرق حجة الاسلام قمي الى تصريحات البابا فرنسيس السادس عقب لقائه اية الله السيستاني، وثنائه على حكمة وتدبير المرجعية الدينية العليا في العراق لحماية ارواح الناس بمن فيهم المسحيين؛ متطلعا الى ازالة العقبات بما في ذلك مخططات الـ "اسلاموفوبيا" والتحريض على اتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام)، من مسار التعاون بين المسلمين واتباع الديانة المسيحية في الغرب.

انتهى ** ح ع