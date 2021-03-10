المقرر الذي يتجاهل الحظر شريك في الجريمة ضد الشعب الإيراني

جاء ذلك في اعقاب نشر التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان.

وفي رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، استشهد باقري كني بأدلة قانونية، مسلطا الضوء على أوجه القصور والاشكاليات الاساسية للتقرير وهشاشته، والتناقضات والادعاءات الكاذبة التي وردت فيه وانتقد اسلوبه المسيس.

وجاء في الرسالة: "لطالما كانت الحقوق ضحية المصالح السياسية للقوى المتغطرسة والمستكبرة على ساحة القانون والسياسة، وان آلية اختيار المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران وتمديد ولايته، هي مثال واضح على التضحية بحقوق الشعب الإيراني في سبيل المصالح السياسية لمجموعة من الدول التي ساندت واحتضنت ودعمت أعداء ابناء الشعب الإيراني ومن ينتهك حقوقهم على مدى العقود الماضية".

وأضاف في جزء آخر من الرسالة: "ان العدل والإنصاف يتطلبان أن يقوم المقرر بالإضافة إلى ذكر مزاعم واتهامات الجماعات الإرهابية المناوئة للشعب الإيراني، أن يلقي نظرة الى واقع حقوق الإنسان في إيران والإجراءات والتدابير والآليات المتخذة لتحسين حالة حقوق الإنسان. ولكن ولدهشتنا، فإن المقرر الخاص غض الطرف تماما عن مثل هذه الحقائق المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران".

وصرح أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، ان "في تقرير المقرر الخاص المعني بايران، لا يرى أي أثر لوفاة عشرات الأطفال ومئات المرضى الأبرياء بسبب صعوبة الحصول على الأدوية والمعدات الطبية جراء تنفيذ الحظر الجائر وغير القانوني والإجرامي الذي فرضه النظام الأميركي والذي يشكل انتهاكا مؤكدا لـ "الحق في الحياة" و "الحق في الصحة" لآلاف المواطنين الإيرانيين. والأكثر إثارة للدهشة، ان هذا التقرير خصص فقرة كاملة بوضع سجين في إيران، لكنه لا يكترث على الإطلاق بازهاق أرواح الأبرياء كما يُزعم بأنه يتعلق بـ "حقوق الإنسان".

يتبع..أ م د