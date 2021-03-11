مركز الطوارئ في خراسان الرضوية يعلن حالة التأهب بعد زلزال فردوس بقوة 4.6 ريختر

وقال حاكم مدينة كناباد "حامد قرباني" لمراسل "ارنا" صباح اليوم، ان اهالي هذه المدينة شعروا بهذا هذا الحادث ايضا.

واوضح قرباني، انه عقب وقوع الزلزال في مدينة فردوس واحتمال وقوع هزات ارتدادية ناجمة عن هذا الحادث، فقد اعلن مركز الطوارئ في كناباد حالة التاهب لاحتواء التطورات المحتملة.

وفي سياق متصل، صرح حاكم مدينة بجستان "حسن ابراهيمي كردياني" لـ "ارنا" اليوم ايضا : ان اهالي بعض المناطق في هذه المدينة ايضا شعروا بالزلزال الذي ضرب مدينة فردوس.

واضاف كردياني، انه لم يرد اي تقرير لحد الان بشان الخسائر الناجمة عن الزلزال في مدينة بجستان والقرى المحيطة بها.

يذكر ان زلزالا بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب ضواحي مدينة فردوس في محافظة خراسان الجنوبية عند الساعة 0:15 من فجر اليوم الخميس.

وبحسب تصريح مدير مركز الطوارئ في محافظة خراسان الجنوبية "سيد ابوالحسن ميرجليلي" لمراسل ارنا، لم ترد لحد اي تقارير حول الخسائر الناجمة عن الزلزال؛ موضحا ان زلزال فردوس وقع في عمق الـ 10 كم من سطح الارض.

انتهى ** ح ع