١١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٦:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84260694
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ظريف : تكرار سياسة ترامب لن يحقق اي نتيجة

ظريف : تكرار سياسة ترامب لن يحقق اي نتيجة

طهران / 11 اذار / مارس / ارنا – علّق وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، على التصريحات الاخيرة لنظيره الامريكي حول منع تحويل الاصوال الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية؛ مؤكدا في تغريدة له اليوم الخميس : ان تكرار سياسة ترامب سوف لن يحقق اي نتائج جديدة.

واضاف وزير الخارجية : ان الولايات المتحدة تدعي بانها تنتهج الدبلوماسية ولا تواصل العمل بسياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة لحقبة الرئيس السابق "دونالد ترامب".

وتابع ظريف : لكن وزير الخارجية الامريكي (الحالي) انطوني بلينكن، يتحدث بكل فخر عن الحؤول دون تحويل اصولنا عبر القناة السويسرية لاستخدامها في مجال شراء الادوية والغذاء فقط. 

و وجّه وزير الخارجية عبر تغريدته، الخطاب الى مسؤولي الادارة الامريكية الجديدة، قائلا : ان تكرار سياسة مماثلة سوف لن يحقق نتيجة جديدة، لان السبيل الوحيد يكمن في التعهد والاداء والاجتماع فقط.

انتهى ** ح ع 

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