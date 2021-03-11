وزير الداخلية : لقد اجتزنا المؤامرات خلافا لرغبات العدو

جاء ذلك خلال كلمة وزير الداخلية عصر اليوم الخميس بمراسم تدشين 99 مشروعا كبيرا في بلدية محافظة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران).

واكد رحماني فضلي، ان الجانب الرئيسي من الصمود والمقاومة بوجه مؤامرات العدو يعود الى الشعب الايراني؛ مضيفا : مهما فعلنا سنكون عاجزين عن تسديد ديوننا قبال هذا الشعب العظيم.

وتابع وزير الداخلية : ان فشل سياسات ترامب، شكّل انتصارا للشعب الايراني الابي، والذي استطاع ان يسطّر الملاحم بصموده امام تلك المخططات؛ مؤكدا انه "من واجب المسؤولين في البلاد ان يكرسوا انفسهم على الدوام لخدمة هذا الشعب".

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