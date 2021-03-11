محافظ البنك المركزي الايراني يرد على تصريحات وزير الخارجية الاميركي

جاء ذلك في مدونة كتبها همتي اليوم الخميس ردا على تصريحات وزير الخارجية الاميركي الذي قال "ما لم تعد ايران الى الاتفاق النووي فاننا لن نفرج عن ارصدة ايران المجمدة في كوريا الجنوبية".
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طهران / 11 اذار /مارس /ارنا- رد محافظ البنك المركزي الايراني، عبدالناصر همتي، على تصريحات وزير الخارجية الاميركي حول الارصدة الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، مؤكدا بان البنك المركزي ينظم برامجه لتوفير العملة الصعبة دون الاخذ بنظر الاعتبار ارصدة البلاد المجمدة في كوريا الجنوبية وسائر الدول.
جاء ذلك في مدونة كتبها همتي اليوم الخميس ردا على تصريحات وزير الخارجية الاميركي الذي قال "ما لم تعد ايران الى الاتفاق النووي فاننا لن نفرج عن ارصدة ايران المجمدة في كوريا الجنوبية".
يتبع
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