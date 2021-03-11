محافظ البنك المركزي الايراني يرد على تصريحات وزير الخارجية الاميركي

قم المقدسة / 11 اذار / مارس / ارنا – قال وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي": ان ترامب الساذج، سعى من خلال تشديد الضغوط واثارة قضايا عديدة في ايران العظمى، ان يضمن لنفسه ورقة الفوز في الانتخابات، لكن بفضل الله تعالى وخلافا لرغبات العدو، تمكنا من اجتياز المؤامرات خلال العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2021) بسلام.