١٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84260849
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قريبا...تدشين مشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى يزد

قريبا...تدشين مشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى يزد

یزد / 12 اذار /مارس /ارنا- اعلن محافظ يزد محمد علي طالبي بانه سيتم يوم الاحد القادم تدشين خط انبوب المشروع العملاق لنقل مياه الخليج الفارسي الى محافظة يزد وسط ايران برعاية رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس.

وكتب طالبي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: سيتم تدشين المرحلة النهائية للمشروع العملاق لتحلية ونقل مياه الخليج الفارسي الى يزد يوم الاحد القادم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واضاف: انه ومع تدشين هذا المشروع ستصل مياه الخليج الفارسي الى مجمع "جادر ملو" الصناعي في اردكان وسيتم توفير قسم من حاجة الصناعة في يزد بواسطة هذا الخط.

‏وتابع قائلا: ان هذا المشروع يشكل البداية لتنفيذ مشاريع نقل المياه حتى تغطية حاجة المحافظة للمياه.

ويتضمن مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي والذي يعد من المشاريع الوطنية الكبرى 3 خطوط لنقل 550 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا الى مناطق وسط وشرق ايران.

وبدات العمليات التنفيذية لهذا المشروع قبل 7 اعوام حيث تم تخصيص اعتمادات بلغت 400 مليون دولار من صندوق التنمية الوطنية فيما تقوم كبريات شركات التعدين والقطاع الخاص بتوفير بقية النفقات.  

انتهى ** 2342

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