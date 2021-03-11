قريبا...تدشين مشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى يزد

وكتب طالبي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: سيتم تدشين المرحلة النهائية للمشروع العملاق لتحلية ونقل مياه الخليج الفارسي الى يزد يوم الاحد القادم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واضاف: انه ومع تدشين هذا المشروع ستصل مياه الخليج الفارسي الى مجمع "جادر ملو" الصناعي في اردكان وسيتم توفير قسم من حاجة الصناعة في يزد بواسطة هذا الخط.

‏وتابع قائلا: ان هذا المشروع يشكل البداية لتنفيذ مشاريع نقل المياه حتى تغطية حاجة المحافظة للمياه.

ويتضمن مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي والذي يعد من المشاريع الوطنية الكبرى 3 خطوط لنقل 550 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا الى مناطق وسط وشرق ايران.

وبدات العمليات التنفيذية لهذا المشروع قبل 7 اعوام حيث تم تخصيص اعتمادات بلغت 400 مليون دولار من صندوق التنمية الوطنية فيما تقوم كبريات شركات التعدين والقطاع الخاص بتوفير بقية النفقات.

انتهى ** 2342