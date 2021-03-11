نائبة في الكونغرس: على اميركا العودة اولا للاتفاق النووي

وافادت "ميدل ايست آي" بان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن حضر اجتماعا للجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الاميركي وقال مدافعا عن الاتفاق النووي: ان هذا الاتفاق كان في طريقه للوصول الى الهدف المتوخى قبل خروج الولايات المتحدة منه.

وقالت النائبة الديمقراطية عن مينيسوتا ايلهان عمر خلال الاجتماع: ان اميركا هي التي خرجت من الاتفاق النووي ابتداء فلماذا لا ينبغي عليها العودة اولا؟.

وقال وزير الخارجية الاميركي في الرد على ذلك: لا يمكن العودة للاتفاق النووي بمجرد الضغط على زر. لقد خرجنا منه قبل 3 اعوام وللاسف ابتعد الايرانيون عن التزاماتهم اكثر فاكثر، لذا فان هنالك قضايا باعثة على التحدي ينبغي البحث حولها.

ووكرر بلينكن موقفه بانه على ايران اتخاذ الخطوة الاولى للالتزام بالاتفاق النووي واضاف: ان الحظر لن يرفع قبل ذلك.

وفي الرد على سؤال للنائبة الديمقراطية في مجلس النواب وندي شيرمان وهو هل ان موقف اميركا هو انها ستعود للاتفاق النووي بعد تنفيذ ايران التزاماتها، رد بلينكن بالايجاب.

يذكر ان خفض ايران لالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي ووقف العمل بالبروتوكول الاضافي جاء بعد خرق اميركا لالتزامتها وخروجها من الاتفاق النووي وعدم وفاء الاطراف الاوروبية بوعودها.

وتؤكد ايران بان العودة عن الخطوات التعويضية التي اتخذتها رهن برفع الحظر الاميركي الظالم واللاشرعي عنها.

انتهى ** 2342