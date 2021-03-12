الخارجية الروسية تؤكد ترسيخ الصداقة وحسن الجوار بين ايران وروسيا باستمرار

وفي بيان بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإبرام معاهدة أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية، قالت وزارة الخارجية الروسية: ان يوم 12 آذار/مارس 2021 يصادف مع الذكرى السنوية العشرين للتوقيع على معاهدة أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي.

واضاف البيان: ان هذه الوثيقة تمثل مرحلة تاريخية في العلاقات بين بلدينا. ان ايران وروسيا وضمن حرصهما على تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية الفنية والثقافية الانسانية وسائر المجالات، وكذلك من خلال ادراك ضرورة ارساء السلام انطلاقا من الالتزام الدقيق بمضمون ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية، اتفقا على تنظيم العلاقات فيما بينهما بناء على المبادئ السيادية المتكافئة والثقة المتبادلة واحترام السيادة ووحدة الاراضي والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضا.

وجاء في البيان: ان الصداقة وحسن الجوار بين ايران وروسيا يصب في اطار مصالح شعبي البلدين وكذلك ارساء الاستقرار والامن في المنطقة وفوق ذلك يزداد متانة كل عام.

واردفت الخارجية الروسية ان طهران وموسكو تستقبلان هذه الذكرى السنوية بحزمة من الانجازات في كل المجالات، مضيفة ان الفرص والطاقات غير المستخدمة ومستقبل الشراكة الواعد يفتح آفاقا واسعة لترسيخ العلاقات الشاملة بين البلدين وتنميتها.

وكانت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اصدرت في وقت سابق من يوم الجمعة، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لابرام معاهدة أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين ايران وروسيا، اكدت فيه ان البلدين لديهما تضامن تام ضد الحظر الاحادي المعادي للإنسانية.

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