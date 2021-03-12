الادميرال خانزادي: القوة البحرية مجهزة بتشكيلة من مختلف المعدات والصواريخ الذكية

وقال الادميرال خانزادي في تصريح له اليوم الجمعة خلال زيارته لجامعة "الامام الخميني (رض)" البحرية في نوشهر شمال ايران ومعرض منجزات الطلبة الجامعيين في هذه الجامعة: انه وفي ظل همم وجهود كوادر القوة البحرية للجيش تمكنا من الوصول الى منجزات متقدمة واجراءات مهمة.

واشار الى توطين صناعة المدمرات في البلاد واضاف: ان القوة البحرية للجيش تمكنت في ظل الجهود الدؤوبة لكوادرها من امتلاك تشكيلة من مختلف انواع المعدات من ضمنها الصواريخ الذكية ومع ذلك فاننا مازلنا في بداية الطريق وبامكاننا بجهود مضاعفة من الوصول بالبلاد الى مكانة ممتازة ومناسبة في المحافل الدولية.

واكد الموقع الجيوسياسي البحري للبلاد واضاف: ان بلادنا تحظى بحدود بحرية واسعة وماض طويل في مجال الملاحة البحرية لذا فان قوة واقتدار القوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية يجب ان يكون في مستوى مكانة البلاد وتاريخها.

وقال: ان ايران هي في مركز استراتيجية الطاقة في العالم وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك اكبر ميزة ترانزيتية وسواحل طويلة في المنطقة.

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