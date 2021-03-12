محافظ البنك المركزي: اقتصاد البلاد خرج من حالة الركود ودخل مرحلة النمو

وكتب همتي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي (اينستغرام) الجمعة: بناء على تقرير دائرة الحسابات الاقتصادية بالبنك المركزي، فان نسبة النمو الاقتصادي التي كانت ايجابية بدءا من الربع الثاني للعام الجاري، واصلت وتيرتها الايجابية كذلك في الربع الثالث من العام.

واضاف: تم تسجيل نسبة نمو 3.9 بالمائة مع النفط و2.9 بالمائة بدون النفط خلال الربع الثالث من العام، لذلك فقد حقق الاقتصاد الايراني نسبة نمو ايجابية متتالية في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، ويمكننا اليوم ان نعلن تجاوز الاقتصاد الايراني لمرحلة الحظر الصعبة والركود الناجم عنها ودخل مرحلة النمو الاقتصادي مرة اخرى.

وتابع: نظرا لاستمرار اجراءات الحظر القصوى ضد ايران وانتشار كورونا الذي تسبب بركود ونسبة نمو سلبية شديدة في الكثير من الدول، فان نسبة النمو الحاصلة تكتسب اهمية خاصة وهي ثمرة تنفيذ سياسة الاقتصاد المقاوم وشعار تحقيق القفزة في الانتاج في ظروف الحظر، ونامل باستمرار النمو الاقتصادي في الفترات القادمة.

انتهى ** 2342