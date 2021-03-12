غدا... تدشين قسم من مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي الى داخل البلاد

وقال رزم حسيني في تصريح له الجمعة: سيتم خلال المراسم تدشين الجزء 2 من الخط 1 لنقل المياه من الخليج الفارسي الى مجمع سرجشمة الصناعي (للنحاس محافظة کرمان جنوب شرق البلاد) والجزء 3 من الخط الاول لنقل المياه من الخليج الفارسي الى اردكان (مجمع جادرملو لخامات الحديد في محافظة يزد وسط البلاد).

واضاف: ان العمليات التنفيذية للخط 2 من مشروع انبوب نقل المياه من الخليج الفارسي الى محافظتي خراسان الجنوبية (شرق) وخراسان الرضوية (شمال شرق) ستبدا يوم الاحد ايضا خلال المراسم المذكورة.

وحول نقل المياه الى اصفهان قال: سيتم كذلك البدء بالعمليات التنفيذية للخط 3 من المشروع والذي يتضمن نقل المياه من الخليج الفارسي الى محافظة اصفهان (وسط).

واوضح بان العمليات التنفيذية للخط 4 ستبدا يوم الاحد ايضا والذي يتضمن نقل المياه من بحر عمان (جابهار) الى زاهدان (بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد).

واكد بان هذا المشروع الوطني العملاق سيساعد في بث الحياة والامل بالتنمية المستديمة في وسط وشرق البلاد.

انتهى ** 2342