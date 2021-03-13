١٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84261557
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هجوم ارهابي على سفينة تجارية ايرانية في البحر المتوسط

هجوم ارهابي على سفينة تجارية ايرانية في البحر المتوسط

طهران / 13 اذار /مارس /ارنا- اعلن المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي غياثيان عن اصابة جسم متفجر بسفينة تجارية ايرانية ما ادى الى الحاق اضرار بجزء منها حينما كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر الابيض المتوسط.

وافادت "نور نيوز" بان غياثيان قال في تصريح له الجمعة: في أعقاب اصابة جسم متفجر بهیکل سفينة حاويات "إيران- شهركرد"، الذي وقع يوم الأربعاء 10 آذار/مارس، في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، تضرر جزء من هیکل السفينة.

واضاف: ان هذه السفينة تعود لشركة الشحن البحري في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكانت متجهة من ايران الى اوروبا.

واشار غياثيان الى انه بعد اصطدام الجسم المتفجر بالسفينة وقع حريق جزئي في مكان الانفجار، وقد تم احتواؤه سريعا بجهود القبطان وطاقم السفينة.

واوضح انه لم يتعرض احد من افراد طاقم السفينة في هذا الهجوم الارهابي لاي اذى، مبينا ان سفينة "ايران – شهركرد" ستواصل مسارها بعد تقييم الاضرار وترميمها.

وصرح المتحدث باسم شركة الشحن البحري الايرانية، ان الاجراءات جارية للكشف عن مصدر هذا الهجوم الارهابي، قائلا: ان هكذا ممارسات ارهابية تعتبر مصداقا للقرصنة البحرية وتتعارض مع القوانين الدولية بشأن امن الملاحة التجارية، وان المتابعات القانونية ستجري عبر المؤسسات الدولية المعنية للكشف عن المتورطين.

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