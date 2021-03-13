جهانغيري: الانتخابات هو السبل الوحيد لتحقيق النتيجة بأقل تكلفة في البلاد

وبينما هناك مسافة ثلاثة اشهر لاجراء الانتخابات الرئاسية في ايران اشار جهانغيري اليوم السبت فی حوار مع ارنا، الى ضرورة المشاركة الحد الاقصى في الانتخابات وقال ان "التيار الإصلاحي وابناء الشعب يسعون إلى تحقيق الإصلاحات كونهم يعتقدون أن هناك مشاكل في البلاد تحتاج إلى المعالجة" لذلك لا بديل عن الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق النتيجة بتكلفة قلیلئ في داخل البلاد.

وأشار جهانجيري إلى الظروف التي رافقت الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة على المستوى الدولي من تولي ترامب سدة الحكم والانسحاب من الاتفاق النووي ثم تفشي فيروس كورونا و المشاكل الناجمة عنه وقال كانت سياسات الاقتصاد المقاوم مفيدة جدًا للحكومة وساهمت في تحقيق كثير من الانجازات.

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