إيران وباكستان تتخذان خطوات جديدة لتعزيز العلاقات التجارية

وقال حسن عبقري مساعد وزير الاقتصاد والمدير التنفيذي لشركة الاستثمار الأجنبي الإيراني الذي سافر إلى إسلام أباد للتشاور مع المسؤولين الباكستانيين في مقابلة خاصة مع مراسل إرنا،لحسن الحظ ، وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى جيد جدًا في حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، ونأمل في تعزيز هذه العلاقات اكثر فاكثر.

وأكد ان"الموضوع الأساسي بين حكومتي إيران وباكستان هو توسيع التجارة بين البلدين وخاصة العلاقات الحدودية حيث نوقش الموضوع في اجتماع مع وزير المالية والإيرادات الباكستاني أمس الجمعة من اجل تمتين هذا التعاون.

وأعلن عبقري عن اتخاذ الخطوات الجديدة التي تتخذها إيران وباكستان لحل المشاكل المالية والمصرفية ، وقال: "تم التعرف على سبل حل هذه المشاكل وتم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة هذا الموضوع".

و التقى مساعد وزير الاقتصاد والمالية و المدير العام لشركة الاستثمار الأجنبي امس الجمعة بوزير المالية والإيرادات الباكستاني عبد الحفيظ شيخ في إسلام آباد .

وقالت وزارة المالية الباكستانية إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وقررا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في ضوء العلاقات التاريخية والقرب الجغرافي والصلات الثقافية والقواسم الثقافية والاقتصادية المشتركة.

واكد البيان أن وزير المالية الباكستاني شدد على ضرورة إيجاد سبل لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية مع إيران ، ولهذه الغاية تتمكن شركة الاستثمار الإيرانية الباكستانية أن تلعب دورًا محوريًا في تطوير التجارة والاستثمار بين البلدين".

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