قائد المنتخب الايراني للكاراتيه يتاهل الى نهائي الدوري العالمي في اسطنبول

وبدات اولى مراحل الدوري العالمي للكاراتيه -1 في اسطنبول 2021 منذ امس الجمعة بمشاركة 584 لاعب كارتيه من 72 دولة.

ويشارك المنتخب الايراني، رجال ونساء، في قسمي الـ "كاتا وكوميتي" ضمن هذه البطولة العالمية.

وقد تمكن قائد المنتخب، اللاعب الايراني للوزن تحت 84 كغ، ذبيح الله بورشيب ان يفوز على منافسيه من هنغاريا وبلجيكا وايطاليا، ليتاهل الى مرحلة النصف النهائية لدوري اسطنبول العالمي للكاراتيه.

وفي مواجهة خصمه بطل العالم الكرواتي "ايفان كوفيتش" خلال مرحلة النصف نهائية، حقق بورشيب نتيجة تعادل 2-2، لكن وفق قانون الـ "سنشو" كان الفوز من نصيبه في هذه المرحلة ايضا .

علما ان قائد المنتخب الايراني لرياضة الكاراتيه سيواجه غريمه، وصيف بطولة اسيا للكارايته اللاعب الكازاخي "دانيال يولداشوف" ليحرز لقب البطولة والميدالية الذهبية لدوري الكارتية – 1 العالمي في اسطنبول.

انتهى ** ح ع