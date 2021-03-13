بدون جمهور.. مباراة ودية بين إيران وسوريا

تقرر أن يقيم المنتخب الإيراني لكرة القدم أولى مبارياته في العام الشمسي الجديد (يبدأ في 21 آذار/مارس)، في 30 مارس، على استاد آزادي ضد سوريا، من أجل التحضير للدور التأهيلي الثاني لكأس العالم 2022 وكأس الأمم 2023.

وفي هذا الصدد، عقد اجتماع تنسيقي لإقامة هذه المباراة بمبنى اتحاد الكرة الإيراني بطهران. وتقرر في هذا اللقاء أن تقام مباراة إيران وسوريا دون حضور الجمهور.

ومن المقرر أن تصل قافلة المنتخب السوري لكرة القدم إلى إيران في 27 آذار/مارس مع الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية، وأن تذهب هيئة الإشراف الصحي الخاصة الى فندق اقامتهم لإجراء اختبار كورونا لأعضاء المنتخب السوري للتأكد من خلوهم من الفيروس.

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