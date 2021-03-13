رئيس الإتحاد العالمي: الكاراتيه الإيرانية جديرة بالإحترام

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الإتحاد الوطني الإيراني للكاراتيه، سيد حسن طباطبائي، على هامش بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه في اسطنبول.

وفي هذا الاجتماع، وصف اسبينوس المنتخب الوطني الإيراني للكاراتيه من أقوى المنتخبات في العالم مضيفا، "نحن مستعدون لاستخدام كفاءات الكاراتيه الإيرانية أكثر من ذي قبل".

وأضاف، ان المنتخب الوطني الإيراني للكاراتيه كان من الفرق النشيطة والناجحة في المنافسات العالمية وبطولة الدوري الممتاز العالمي". كما كان أداء فريق الكاراتيه الإيراني جيد جدا في الكوتا الأولمبية وكان من بين أنجح الفرق في العالم للتأهل إلى دورة ألعاب طوكيو.

الى ذلك، أعرب طباطبائي عن شكره للاتحاد العالمي للكاراتيه على منح إيران مقعدا في اللجنة الفنية للاتحاد العالمي، وأعرب عن أمله في تحصل إيران على مزيد من المقاعد الدولية لما تمتلكه من قدرات هائلة في مجال الكاراتيه الإيراني.

كما شكر رئيس اتحاد الكاراتيه الإيراني، إسبينوس على التغطية الجيدة لمنافسات الدوري الإيراني الممتاز للكاراتيه على موقع الاتحاد العالمي.

وانطلقت منافسات بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه في اسطنبول يوم الجمعة بمشاركة ممثلين من 72 دولة وتستمر حتى الأحد.

انتهى**أ م د