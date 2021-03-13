١٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٥:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84262517
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وزير الطرق : زيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ البلاد الى 500 مليون طن سنويا

وزير الطرق : زيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ البلاد الى 500 مليون طن سنويا

طهران / 13 اذار / مارس / ارنا – اعلن وزير الطرق واعمار المدن "محمد اسلامي"، ان الوزارة وضعت خطة تنموية على مدى 5 اعوام بهدف زيادة الطاقات الاستيعابية لموانئ البلاد حتى 500 مليون طن سنويا.

وفي تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي لكبار المسؤولين لدى منظمات الموانئ الايرانية اليوم السبت، لفت اسلامي الى ان المستثمرين من اصحاب القطاع الخاص في ايران ادركوا مدى الاهمية الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي تحظى بها موانئ البلاد؛ وعليه فقد ساهموا عبر استثماراتهم الفاعلة في تعزيز البنى التحتية والانشائية وبالتالي رفع حجم الصادرات هناك.

واكد، ان وزارة الطرق وضعت على سلم مشاريعها التنموية التي دخلت حيز التنفيذ حاليا، انشاء موانئ جديدة في سواحل مكران (جنوب).

وقال وزير الطرق : اننا حددنا اهدافنا التنموية على اساس خطة خمسية عاجلة للنهوض بمستوى الطاقات الاستيعابية لدى موانئ البلاد من 285 مليون طن الى 500 مليون طن سنويا.

انتهى ** ح ع

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