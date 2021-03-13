الايراني سجاد كنج زادة الى نهائي دوري اسطنبول العالمي للكاراتية - 1

وفاز لاعب الوزن فوق 84 كغ للكارتيه، الايراني سجاد كنج زادة عصر اليوم السبت على خصومه من مصر وبلجيكا وبيلاروسيا، ليتاهل الى مرحلة النصف نهائية ضمن منافسات دروي الكارتيه-1 العالمي باسطنبول.

وخلال مرحلة النصف نهائية ايضا، واجه كنج زادة غريمه الجورجي الشهير "غوغيتا اركانيا" لتنتهي المنافسة بتعادل سلبي وبالتالي الاعلان عن فوز اللاعب الايراني بناء على راي لجنة المحكمين وتاهله الى المرحلة النهائية.

وفي المرحلة النهائية غدا الاحد لدوري اسطنبول العالمي للكاراتيه -1، سيواجه كل من اللاعبين الايرانيين "سجاد كنج زادة" و"ذبيح الله بورشيب" والسيدة "رزيتا عليبور" خصماءهم لاحراز الميدالية الذهبية ولقب البطولة، بينما يتنافس كل من "علي اصغر اسيابري" والسيدة "سارا بهمنيار" والسيدة "فاطمة صادقي" للفوز بالميدالية البرونزية لهذه المنافسات.

وبدات اولى مراحل الدوري العالمي للكاراتيه -1 في اسطنبول 2021 منذ امس الجمعة بمشاركة 584 لاعبا من 72 دولة.

ويشارك المنتخب الايراني، رجال ونساء، في قسمي الـ "كاتا وكوميتي" ضمن هذه البطولة العالمية.

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