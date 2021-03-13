البنك المركزي يعلن : ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى 2.2 بالمئة في ايران

ونقلا عن دائرة العلاقات العامة للبنك المركزي،فإن الاحصائيات الاقتصادية تشير بان الناتج المحلي الاجمالي في البلاد بلغ خلال الفترة نفسها 4806.3 الف مليار ريال (الدولار الواحد حسب التسعيرة الرسمية في ايران يساوي 42000 ريال)؛ محققا 2.2 بالمئة زيادة مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وبحسب هذا المصدر ايضا، فقد سجل معدل النمو الاقتصادي من دون احتساب العائدات النفطية في ايران خلال 9 اشهر مضت من العام الحالي، نمو بنسبة 1.9 في المئة.

وخلص البنك المركزي الايراني في تقريره، الى ان النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال العام الحالي مؤشر على تجاوز الظروف الاقتصادية العصيبة، ونهاية عهد الركود والانتقال الى مرحلة الازدهار الاقتصادي في البلاد.

انتهى ** ح ع