مسؤول : تدشين مشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى عدد من المحافظات

واوضح قاسمي في تصريح لمراسل ارنا اليوم، انه سيتم خلال هذه المراسم تدشين الجزء الثاني من المرحلة الاولى لمشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى مجمع سرجشمة الصناعي وايضا الجزء الثالث من المرحلة الاولى لنفس المشروع الى مدينة اردكان (مجمع جادرلو الصناعي) بمحافظة يزد (وسط البلاد).

وبحسب هذا المسؤول، سيرعى الرئيس روحاني غدا مراسم تدشين المرحلة الثانية من مشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى محافظتي خراسان الجنوبية والرضوية (شرقي البلاد) ايضا.

واردف رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة بمحافظة هرمزكان، ان مراسم يوم غد الاحد ستتضمن ايضا تدشين المرحلة الثالثة من مشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى محافظة اصفهان (وسط)، وتنفيذ مشروع نقل المياه من بحر عمان الى مدينة زاهدان (جابهار – جنوب شرق البلاد).

انتهى ** ح ع