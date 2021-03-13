القائد العام للحرس الثوري الإيراني ليس لديه أية صفحات في الفضاء الإفتراضي

وفي أعقاب نشر بعض الأخبار والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والزعم بأنها منشورة على صفحة منسوبة إلى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، نفت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها نسب هذه الصفحة اليه وصرحت، "كما أعلن سابقا، ليس لدى الحرس الثوري الإيراني وقائده العام قنوات أو صفحات رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وان الصفحات المنسوبة إلى القائد العام لحرس الثورة، اللواء حسين سلامي على تويتر أو الشبكات الاجتماعية الأخرى مزورة".

وشدد البيان على أنه من المتوقع أن يمتنع الإعلاميون ومستخدمو الفضاء الإلكتروني عن الالتفات إلى الأخبار والمحتوى المزيف المنشور في بعض القنوات المنسوبة إلى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، مجددا تأكيده بأن "أي تعبير رسمي عن مواقف وآراء وتعليقات القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي متاح فقط من خلال موقع أخبار الحرس الثوري الإيراني على عنوان www.sepahnews.com".

انتهى**أ م د