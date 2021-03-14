المبعوث الباكستاني الخاص لشؤون أفغانستان يزور طهران

أعلن ذلك مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون غرب آسيا رسول موسوي، في حسابه على تويتر، واضاف انه من المقرر أن يلتقي المبعوث الباكستاني الخاص بوزير الخارجية محمد جواد ظريف لمناقشة التطورات في أفغانستان.

وهذه هي أول زيارة رسمية لمحمد صادق لإيران كمبعوث لرئيس الوزراء الباكستاني الخاص لشؤون أفغانستان.

وفي وقت سابق التقى المبعوثان الإيراني والباكستاني على هامش زيارة ظريف لإسلام أباد في أواخر أكتوبر الماضي.

وجرى في الاجتماع - على هامش زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد - استعراض آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام الأفغانية والتعاون المشترك في هذا الصدد.

وأعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن محادثات رفيعة المستوى ستجري بين محمد صادق وكبار المسؤولين الإيرانيين بشأن المنطقة وأفغانستان.

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