١٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٥٨ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84262984
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جهانغيري: الانتخابات فرصة فريدة لإعادة بناء رأس المال الاجتماعي

جهانغيري: الانتخابات فرصة فريدة لإعادة بناء رأس المال الاجتماعي

طهران/14 أذار/مارس/ارنا- طهران - ايرنا - قال النائب الاول لرئيس الجمهورية ان "الانتخابات الرئاسية ومجالس البلدات والقرى هي احدى الفرص الرئيسية لاعادة بناء رأس المال الاجتماعي للبلاد الذي يجب ان يوفر الحد الاقصى لمشاركة الشعب في الانتخابات".

وعقد مساء امس السبت ، اجتماع اللجنة التنسيقية للخريطة الهندسية الثقافية للبلاد ، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية.

واشار إسحاق جهانغيري فی الاجتماع إلى الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلادنا في السنوات الأخيرة وقال  ان الأمريكيین و الی جانب المساعی الرامیة إلى إرهاق الشعب الإيراني لجأوا الى الحرب الاقتصادية و النفسية بهدف زرع الخيبة بين ابناء الشعب الايراني.

وتطرق إلى كلام قائد الثورة الاسلامية بشأن ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية بكل روعة و بمشاركة واسعة من الشعب  وقال: إن الانتخابات الرئاسية ومجالس البلدات والقرى من الفرص الرئيسية لإعادة بناء رأس المال الاجتماعي للبلاد و يجب علينا توفير الأرضية للمشاركة الواسعة في الانتخابات.

انتهى** 1453

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