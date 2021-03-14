جهانغيري: الانتخابات فرصة فريدة لإعادة بناء رأس المال الاجتماعي

وعقد مساء امس السبت ، اجتماع اللجنة التنسيقية للخريطة الهندسية الثقافية للبلاد ، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية.

واشار إسحاق جهانغيري فی الاجتماع إلى الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلادنا في السنوات الأخيرة وقال ان الأمريكيین و الی جانب المساعی الرامیة إلى إرهاق الشعب الإيراني لجأوا الى الحرب الاقتصادية و النفسية بهدف زرع الخيبة بين ابناء الشعب الايراني.

وتطرق إلى كلام قائد الثورة الاسلامية بشأن ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية بكل روعة و بمشاركة واسعة من الشعب وقال: إن الانتخابات الرئاسية ومجالس البلدات والقرى من الفرص الرئيسية لإعادة بناء رأس المال الاجتماعي للبلاد و يجب علينا توفير الأرضية للمشاركة الواسعة في الانتخابات.

انتهى** 1453