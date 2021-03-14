تصدير أكثر من 68 الف طن من البضائع ذات الجودة العالية إلى العراق

واضاف مهناز همتي في مقابلة مع وكالة أنباء (إرنا) اليوم الأحد، إن من أهم العوامل في الصادرات هو الالتزام بالمعايير ومؤشرات الجودة، ويمكن أن تؤدي هذه القضية إلى فرصة الاهتمام بجودة الإنتاج وبالتالي خلق فرص عمل.

وصرح بان الاهتمام بالمواصفات هي إحدى أدوات زيادة الطاقة التصديرية على حدود مهران، و على التجار وكذلك المديرية العامة للمواصفات النوعية، الاهتمام بهذا الموضوع المهم.

وأعلن مدير عام المواصفات بمحافظة إيلام تصدير 158 ألف طن من البضائع ذات الجودة العالية عبر منفذ مهران خلال العام الماضي مشيرا الى ان البضائع الرئيسية المصدرة تحت إشراف هذه الأدارة خلال الفترة المذكورة (العام الماضي وهذا العام) شملت أحجار البناء وخام الحديد والبلاط وحديد التسليح والمواد الكيماوية وقطع غيار السيارات.

تعتبر مدينة مهران الحدودية في محافظة إيلام، التي تقع على بعد حوالي 230 كم من بغداد، أقرب مدينة حدودية لبلدنا من عاصمة العراق والمزارات المقدسة لهذا البلد.

تقع هذه المدينة على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام.

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