ارتفاع النمو الصناعي الایراني بنسبة 6 بالمئة في العام الجاري

وأضاف صالحي نيا الیوم الاحد في لقاء مع الرئيس التنفيذي لشرکة 'ایران خودرو' للسیارات ، وممثلي اهالی نیشابور في مجلس الشورى الإسلامي والرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الصغيرة الإيراني: ان الصناعيین الإيرانيین تمكنوا من تحقيق نمو كبير في انتاج الأجهزة المنزلية وصناعات الصلب وتصنيع قطع غيار السيارات و الصناعات التحويليّة رغم القيود التي نواجهها.

وقال : " لا يمكن استيراد السيارات بشكل كامل بسبب القيود الدولية وشروط الحظر والقيود المفروضة على العملة ، لذلك هناك حاجة كبيرة للسيارات في البلاد معربا عن أمله في أن يؤدي خلق التنوع في المنتجات وزيادتها إلى تلبية احتياجات البلاد في هذا المجال والترخيب بالسيارات المحلية.

وتابع: "سياسة هذه الوزارة هي تطوير القوى الدافعة واستخدام محركات منخفضة الاستهلاك وناقل حركة أوتوماتيكي واستخدام قطع غيار السيارات ذات الجودة العالیة بهدف زيادة رضا العملاء عن السيارة المحلية.

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