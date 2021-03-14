١٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١١:٣٠ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84263167
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ارتفاع النمو الصناعي الایراني بنسبة 6 بالمئة في العام الجاري

ارتفاع النمو الصناعي الایراني بنسبة 6 بالمئة في العام الجاري

طهران/ 14اذار/ مارس/ ارنا -اعلن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني " محسن صالحي نيا عن رفع النمو الصناعي بنسبة 6٪ في مختلف القطاعات في العام الجاري الایرانی (بدأ في 20 مارس 2020) مقارنة بالعام الماضي .

وأضاف صالحي نيا الیوم الاحد في لقاء مع الرئيس التنفيذي لشرکة 'ایران خودرو' للسیارات ، وممثلي اهالی نیشابور في مجلس الشورى الإسلامي  والرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الصغيرة الإيراني: ان الصناعيین الإيرانيین  تمكنوا من تحقيق نمو كبير في انتاج الأجهزة المنزلية وصناعات الصلب وتصنيع قطع غيار السيارات و الصناعات التحويليّة رغم القيود التي نواجهها.

وقال : " لا يمكن استيراد السيارات بشكل كامل بسبب القيود الدولية وشروط الحظر والقيود المفروضة على العملة ، لذلك هناك حاجة كبيرة للسيارات في البلاد معربا عن أمله في أن يؤدي خلق التنوع في المنتجات وزيادتها إلى تلبية احتياجات البلاد في هذا المجال والترخيب بالسيارات المحلية.

وتابع: "سياسة هذه الوزارة هي تطوير القوى الدافعة واستخدام محركات منخفضة الاستهلاك وناقل حركة أوتوماتيكي  واستخدام قطع غيار السيارات ذات الجودة العالیة بهدف زيادة رضا العملاء عن السيارة المحلية.

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