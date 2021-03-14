اللواء سلامي : نحن اليوم من يضع الشروط للعدو

واضاف اللواء سلامي ان الروح الثورية لدى حرس الثورة نابعة من عاشوراء عام 61 للهجرة وهي امتداد لأبطال ملحمة عاشوراء ، مشيرا الى أن الأمام الحسين عليه السلام وقف في الخط الأول لمواجهة الظالمين واستشهد اهله واصحابه مسجلين بذلك حجة على الجميع في عدم ترك ساحة الجهاد ضد الظالمين.

واعتبر اللواء سلامي اننا نعيش اليوم العصر الذهبي والدور المصيري للاسلام ، فشمس الاسلام قد اشرقت والاحكام الالهية وجدت الفرصة للتطبيق ، وبالتالي فأننا نعيش اليوم مرحلة استثنائية .

وتابع سلامي قائلا ان الاسلام عندما يشكل السلطة ويتحرك لقيادة البشرية الى شاطئ الخلاص فمن الطبيعي ان يعارضه الكثيرون ، لكن الله ينصر دينه.

انتهى** 2344