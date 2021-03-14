المبارز الايراني محمد رهبري يتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للمبارزة

ويشارك المنتخب الإيراني للمبارزة بسلاح السابر بستة لاعبين في كأس العالم للمبارزة المقام في المجر.

واستطاع اللاعب الايراني محمد رهبري من الفوز في أول مباراة له امام المبارز الألماني ريتشارد هوبرز بنتيجة 15 مقابل 12 نقطة.

وفي المباراة الثانية من دور الـ16 ، واجه اللاعب الايراني، المبارز الأمريكي إيلي دارشويتز، وهو الثالث عالميا، وتمكن من هزيمة هذا الخصم بنتيجة 15 إلى 13 والتأهل إلى دور الثمانية .

وتستمر منافسات كأس العالم للمبارزة حتى 15 مارس في بودابست بالمجر ، وهذه المسابقة هي آخر حدث يقام بموافقة الاتحاد العالمي للمبارزة ومن أجل استكمال حصص المنتخب الأولمبي في طوكيو.

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