١٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٠٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84263451
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المبارز الايراني محمد رهبري يتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للمبارزة

المبارز الايراني محمد رهبري يتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للمبارزة

رشت/ 13 اذار/ مارس/ ارنا - بدأ البطل الايراني محمد رهبري منافساته بالفوز على منافسه الالماني في بطولة العالم للمبارزة المقامة في بلغاريا .

ويشارك المنتخب الإيراني للمبارزة بسلاح السابر بستة لاعبين في كأس العالم للمبارزة المقام في المجر.

واستطاع اللاعب الايراني محمد رهبري من الفوز في أول مباراة له امام المبارز الألماني ريتشارد هوبرز بنتيجة 15 مقابل 12 نقطة.

وفي المباراة الثانية من دور الـ16 ، واجه اللاعب الايراني، المبارز الأمريكي إيلي دارشويتز، وهو الثالث عالميا، وتمكن من هزيمة هذا الخصم بنتيجة 15 إلى 13 والتأهل إلى دور الثمانية .

وتستمر منافسات كأس العالم للمبارزة حتى 15 مارس في بودابست بالمجر ، وهذه المسابقة هي آخر حدث يقام بموافقة الاتحاد العالمي للمبارزة ومن أجل استكمال حصص المنتخب الأولمبي في طوكيو.

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