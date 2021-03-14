١٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٥٠ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84263506
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افتتاح مستشفى ميداني للحرس الثوري بسعة 128 سريراً

افتتاح مستشفى ميداني للحرس الثوري بسعة 128 سريراً

طهران/ 14اذار/ مارس/ ارنا -تمت ازاحة الستار عن المستشفي المیدانی التابع للقوة البریة للحرس الثوري بسعة 128 سريراً بحضور قائد القوة البرية للحرس الثوری العميد محمد باكبور .

وقال العميد باكبور صباح اليوم الاحد في مراسم افتتاح هذا المستشفي المیداني :كانت القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي في طليعة انشاء المستشفيات المیدانیة المتنقلة منذ البداية.

وأضاف : عندما اقترحت خطة إنشاء المستشفيات المتنقلة والميدانية في المناطق المحرومة منذ عام 2011، استخدمنا هذه الأنظمة في شمال غرب ايران وفي محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وصرح خاکبور : "نفتتح اليوم واحدة من أكبر المستشفيات المتنقلة ، وهو مؤشر علی 11 عاما من خبرتنا في بناء هذه المستشفيات في مناطق مختلفة من البلاد".
انتهی ** 3280

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