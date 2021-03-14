إيران تحتل المرتبة 16 علميا في العالم

وأضاف: حجة الإسلام سيد مهدي خاموشي اليوم الاحد في مراسم إزاحة الستار عن الرمز الجديد لمؤسسة البرز الثقافية ان هذه المؤسسة هي مجمع علمي وثقافي وأحد فروع الوقف التي تم تشكيلها.

وذكر أنه من أجل تطوير وتوسيع العلم والمعرفة في البلاد ، فقد أبرمنا عقود ومذكرات مع أكثر من 300 مؤسسة معرفية ،واكد يجب أن نتكاتف ونسعى إلى زيادة التسارع العلمي للبلاد في العالم.

وقال رئيس مؤسسة الأوقاف إن جهدنا وتركيزنا على الفعل والنوايا الصحيحة للواقفين واضاف"يجب أن نتعاون قدر الإمكان مع المجموعات القائمة على المعرفة ، ونقوم في التنمية العلمية الشاملة للأوقاف في جميع المجالات ".

وصرح إن مؤتمر النخب العلمية سيعقد في حزيران / يونيو القادم مع مراعاة البروتوكولات الصحية.

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