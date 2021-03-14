وزير الصناعة يؤكد ضرورة زيادة حصة إيران من تحلية مياه الخليج الفارسي

واضاف "علي رضا رزم حسيني" في حفل تدشين وبدء التشغيل التنفيذي لمشروع نقل مياه الخليج الفارسي وبحر عمان الى المحافظات الشرقية والهضبة الوسطى الايرانية، أضاف: أن حصتنا ستكون بعد تنفيذ هذا المشروع المهم ، 600 الف متر مكعب في اليوم، وهذا الرقم أقل بكثير من رقم الدول المطلة على الخليج الفارسي، لذا فإن زيادة حصة بلادنا من مياه الخليج الفارسي أمر ضروري.

وقال، أن ايران تمكنت في هذا العام، الذي شهد المصاعب والعقوبات الظالمة للأعداء، من تحقيق الحلم بنقل المياه من البحر إلى الصحراء، وسيكون عاما خالدا في تاريخ إيران المجيد.

وصرح رزم حسيني أنه تم افتتاح القسم الأول من خط نقل المياه من هرمزكان إلى غلغهر في محافظة كرمان في نوفمبر 2020 ، وسيتم في المجموع افتتاح خط النقل بطول 820 كم من الخليج الفارسي إلى أردكان.

ووصف وزير الصناعة والمناجم والتجارة خط النقل الذي أطلق عليه اسم "خط نقل الأمل" بأنه هدية للجيل القادم وحدث عظيم في تاريخ إيران.

كما أشار رزم حسيني إلى تركيز الرئيس الايراني على المشروع ، وقال إن الرئيس روحاني طلب أيضا من السلطات تشجيع القطاع الخاص في إنتاج المياه على إنشاء سوق دون تدخل حكومي.

وقال إننا نشكر الله تعالى أن هذا الحلم قد تحقق، وأضاف: مع نقل 820 كم (الخط الأول) ، سيكون الخط الثاني من نفس المسار من هرمزكان إلى محافظتي خراسان الجنوبية وخراسان الرضوية بطول الف و550 كم.

واشار وزير الصناعة والمناجم والتجارة الى أن حوالي 35٪ من هذا الخط بطول 400 كيلومتر قد تم إنجازه، وهذه نقطة مهمة.

وفي إشارة إلى الخط الثالث من هذا النقل، اضاف ان: الخط الثالث سيمتد من محافظة هرمزكان إلى أصفهان بطول 920 كيلومترا، وقد تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنه.

وأشار رزم حسيني إلى أن خط النقل الرابع لمحافظة سيستان وبلوشستان من جابهار إلى زابل وبطول 820 كيلومترا ، وهو ما ستنجزه شركات كبيرة في صناعات التعدين والبتروكيماويات.

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