مشروع نقل مياه الخليج الفارسي اعاد البسمة الى المحافظات الشرقية والمركزية

هذا المشروع الوطني الضخم يضم مراحل عديدة ويشمل 7 محافظات : هرمزكان وكرمان (جنوب) وخراسان الرضوية والجنوبية (شرق)، ويزد واصفهان (وسط) وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

وتقدر كلفة المشروع الاجمالية 128 الف مليار ريال (حسب التسعيرة الرسمية في ايران الدولار الواحد يساوي 42000 ريال).

وبحسب مصادر مسؤولة، فإن مشروع نقل وتحلية مياه الخليج الفارسي وبحر عمان الذي تم تدشينه اليوم الاحد بايعاز الرئيس روحاني، سيوفر فرص عمل لـ 70 الف شخص من اهالي تلك المحافظات.

والجدير بالذكر هنا، ان مشروع نقل وتحلية مياه الخليج الفارسي وبحر عمان الذي ترعاه الجمهورية الاسلامية الايرانية سيكون اقل كلفة بنسبة 20 في المائة مقارنة بالمشاريع المماثلة التي تبنها بعض الدول المتشاطئة للخليج الفارسي ومنها سلطنة عمان والامارات.

علما ان المرحلة الاولى من هذا المشروع والذي يضم محافظات هرمزكان وكرمان ويزد، كان قد دخل حيز التنفيذ تماما برعاية رئيس الجمهورية قبل عدة شهور.

وفي المرحلة الثانية من المشروع، سيتم تنفيذ عمليات مد شبكة نقل مياه الخليج الفارسي الى محافظات كرمان وخراسان الجنوبية والرضوية، بطول الف و550 كم و18 محطة لضخ المياه.

وخلال المرحلة الثالثة، التي تشمل محافظتي يزد واصفهان، سيتم شبكة نقل المياه من الخليج الفارسي بطول 910 كم و10 محطات لضخ المياه.

والمرحلة الرابعة منه، حيث نقل المياه من بحر عمان الى محافظة سيستان وبلوجستان، تتضمن شبكة نقل المياه بطولة 820 كم و11 محطة لضخ المياه ايضا.

ويرى الخبراء ان مشروع نقل وتحلية مياه الخليج الفارسي وبحر عمان الى المحافظات المركزية والشرقية بمراحله واقسامه المتعددة، يسهم بشكل كبير في تنمية صناعات الدفيئة وتطوير المجمعات الصناعية والمنجمية، اضافة الى التوفير في استهلاك الموارد المائية السطحية والجوفية لتلك المحافظات.

وفي تصريحه بالمناسبة اليوم، اكد روحاني اهمية مشاريع تحلية مياه البحر ونقلها الى داخل البلاد؛ محذرا في الوقت نفسه من اشكال اساسي وهو أنه في حال تحلية المياه فأن المخلفات ستعود مرة اخرى الى مياه الخليج الفارسي وهذا مايؤثر سلبا علي البيئة .

وفيما اشار الى ان دول جنوب الخليج الفارسي تعمل على تحلية المياه وتعيد مخلفات التصفية الى الخليج الفارسي من جديد، دعا رئيس الجمهورية الى متابعة هذا الأمر والقيام باعمال كبيرة بهدف حماية البيئة.

واكد روحاني، بانه اصدر توجيهاته لوزيري الصناعة والطاقة ورئاسة مؤسسة حماية البيئة على أن مشاريع تحلية المياه يجب ان تكون مشروطة بعدم اعادة مخلفات التصفية الى مياه الخليج الفارسي.

انتهى ** ح ع