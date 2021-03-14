١٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٤:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84263787
٠ Persons

سمات

الاصابة تمنع لاعبة الكاراتيه الايرانية من حضور نهائي دوري اسطنبول العالمي

الاصابة تمنع لاعبة الكاراتيه الايرانية من حضور نهائي دوري اسطنبول العالمي

طهران / 14 اذار / مارس / ارنا – اعلنت مدربة المنتخب النسائي الايراني لرياضة الكاراتيه المشارك في دوري اسطنبول العالمي للكاراتهي – 1، السيدة "سمانة خوش قدم"، عدم حضور اللاعبة "رزيتا عليبور" منافسة المرحلة النهائية وذلك اثر اصابتها خلال مرحلة النصف نهائية لهذه البطولة.

يذكر ان اللاعبة الايرانية عليبور تعرضت الى الاصابة من ناحية الرجل خلال منافسة النصف نهائية؛ الامر الذي منع الاخيرة من مواجهة غريمتها الصربية اليوم الاحد، لاحراز لقب البطولة في دوري اسطنبول العالمي للكاراتية -1.

وبهذه النتيجة، ستكتفي السيدة عليبور بلقب الوصافة والحصول على الميدالية الفضية، لينهي المنتخب النسوي الايراني حضوره في هذه المنافسات بميداليتين فضية وبرونزية.

وبدات اولى مراحل الدوري العالمي للكاراتيه -1 في اسطنبول 2021 منذ يوم الجمعة الماضي بمشاركة 584 لاعب كارتيه من 72 دولة.

ويشارك المنتخب الايراني، رجال ونساء، في قسمي الـ "كاتا وكوميتي" ضمن هذه البطولة العالمية.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 13 =