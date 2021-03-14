المنتخب الايراني للكاراتيه يلمع في دوري اسطنبول العالمي

وخلال منافسات المرحلة النهائية للوزن تحت 84 كغ، فاز كابتن المنتخب الايراني للكاراتيه "ذبيح الله بورشيب" بالميدالية الذهبية، لعدم حضور غريمه الكازاخي المصاب "دانيار يلوداشوف" هذه المنافسة.

وفي منافسات نهائي الوزن فوق 84 كغ، واجه اللاعب الايراني "سجاد كنج زاد" خصمه الاوكراني "رضوان تاليبوف"، حيث فاز عليه بنتيجة 7-0 واحرز الميدالية الذهبية هو الاخر.

الى ذلك، اصبحت حصيلة المنتخب الايراني من الدوري العالمي للكاراتية -1 في اسطنبول، ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة للاعبة "رزيتا عليبور"، وبرونزيتين اثنتين لكل من "علي اصغر اسيابري" والسيدة "سارا بهمنيار".

وبدات اولى مراحل الدوري العالمي للكاراتيه -1 في اسطنبول 2021 منذ يوم الجمعة الماضي، بمشاركة 584 لاعب كارتيه من 72 دولة.

وشارك المنتخب الايراني، رجال ونساء، في قسمي الـ "كاتا وكوميتي" ضمن هذه البطولة العالمية.

انتهى ** ح ع