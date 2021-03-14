مسؤول : فرق التقييم انتشرت في منطقة الزلزال بمدينة فارياب

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، اعرب فلاح عن ارتياحه لعدم سقوط ضحايا من جراء هذا الزلزل الذي بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر؛ مؤكدا ان مزيدا من التفاصيل بشأن هذا الحادث ستعلن عنها من خلال القنوات الرسمية لاحقا.

وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الاحد، ضواحي مدينة فارياب بمحافظة كرمان والمحاذية لمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد).

وافاد مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، ان هذا الحادث وقع في الساعة الرابعة و24 دقيقة و8 ثواني من مساء اليوم الاحد.

وحدد المصدر نفسه، موقع الزلزال في عمق 18 كم من سطح الارض، وعند التقاء خطي الطول الجغرافي 57:02 والعرض الجغرافي 28:16.

وفي سياق متصل صرح حاكم مدينة فارياب "علي نيك نفس"، مساء اليوم بانه لم ترد أي تقارير حتى الآن بشأن وقوع خسائر بالأرواح في هذه المدينة جراء الزلزال؛ مبينا ان الحادث ادى الى تصدعات في بعض المباني والمنازل الهشة بهذه المدينة.

انتهى ** ح ع