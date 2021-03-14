سفير البرازيل الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى ظريف

طهران/ 14 اذار/ مارس/ ارنا - قال مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان في إيران، ان حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية ليست انتقائية، فكما اننا ندافع عن حقوق الانسان في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، ندافع في الوقت ذاته عن حقوق الناس في أوروبا.