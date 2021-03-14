سفير البرازيل الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى ظريف

واعلنت دائرة الاعلام بوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (الأحد)، ان لودمار غونسالوس أغيلار نتو، التقى في بداية مهمته سفيرا جديدا للبرازيل لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.
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طهران/14 آذار/مارس/إرنا- قدم سفير البرازيل الجديد لدى إيران، لودمار غونسالوس أغيلار نتو، نسخة من أوراق اعتماده الى وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.
واعلنت دائرة الاعلام بوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (الأحد)، ان لودمار غونسالوس أغيلار نتو، التقى في بداية مهمته سفيرا جديدا للبرازيل لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.
انتهى**أ م د
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