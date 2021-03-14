قائد قوى الأمن الداخلي في طهران يعلن عن ضبط أكثر من 26 طنا من المخدرات

وفي تصريح له مساء اليوم (الأحد)، أضاف العميد رحيمي، "هناك ما يزيد عن 20 ألف شخص من قوات الأمن الداخلي مسؤولون عن الحفاظ عن النظام والأمن في العاصمة طهران، وقد تم اكتشاف أكثر من 76 في المائة من الجرائم في البلاد هذا العام بفضل جهود قوات شرطة طهران".

وعلى صعيد آخر، أشار رحيمي الى إنجازات قوى الأمن الداخلي في طهران في مجال المرور، مضيفا: "شهدنا انخفاضا في عدد الوفيات جراء حوادث المرور في طهران بـ 60 شخصا، وحققنا المرتبة الأولى في خفض هذا المؤشر للمرة الثانية على مستوى البلاد كلها".

ونوه قائد قوى الأمن الداخلي في طهران الى أن القوات تحت امرته تمكنت هذا العام وللعام الثاني على التوالي، أن تكون رائدة في مجال ضبط المخدرات، ومنع الجريمة، ومكافحة المخدرات في البلاد.

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