زلزال يضرب مدينة قصر شيرين غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان هذا الزلزال وقع في الساعة الثانية و21 دقيقة و16 ثانية من فجر اليوم الاثنين .

ووقع الزلزال في عمق 11 كم من سطح الارض على بعد 26 كم من مدينة قصر شيرين و 41 كم من مدينة سربل ذهاب و 46 كم من مدينة كيلان غرب .

كما وقع زلزالان بقوة 3.7 و 3.9 درجة قبل الزلزال الذي بلغت قوته 4.1 درجة صباح اليوم الاثنين في قصر شيرين.

وقال حاكم مدينة قصر شيرين "مراد علي تاتار" في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" بانه تم ارسال فرق التقييم الى منطقة الزلزال وان جميع الاجهزة التابعة لادارة الازمة والاغاثة يؤدي مهامها في الوقت الحاضر.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر وقع على بعد 11 كم من مدينة ازكلة قبل اكثر من 3 اعوام ادى الى مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا و 300 شخص.

ودمر ذلك الزلزال الذي شعر به سكان بعض الدول المجاورة، اكثر من 100 الف وحدة سكنية بصورة كلية او جزئية في 10 مدن و 1932 قرية في محافظة كرمانشاه.

انتهى** 1453