المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني يلتقي ظريف

و وصل المبعوث الباكستاني لرئيس الوزراء الباكستاني إلى طهران أمس على رأس وفد سياسي - أمني للتشاور بشأن أفغانستان.

وخلال الاجتماع مع ظريف ، عبر المبعوث الخاص لعمران خان، عن ارتياحه للمشاورات التي اجراها في طهران، وشرح وجهات نظر باكستان بشأن التطورات في أفغانستان.

من جانه أكد ظريف على الأهمية الحيوية لإحلال السلام في أفغانستان، وشدد على ضرورة التعاون الإقليمي للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان والحفاظ على إنجازات الشعب الأفغاني.

وهذه هي أول زيارة رسمية لمحمد صادق لإيران كمبعوث لرئيس الوزراء الباكستاني الخاص لشؤون أفغانستان.

وفي وقت سابق التقى المبعوثان الإيراني والباكستاني على هامش زيارة ظريف لإسلام أباد في أواخر أكتوبر الماضي.

وجرى في الاجتماع - على هامش زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد - استعراض آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام الأفغانية والتعاون المشترك في هذا الصدد.

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