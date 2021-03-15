ظريف: الغرب يحتكر لقاح كورونا أكثر ثلاث مرات من حاجته

وفي ملتقى عقد في برج ميلاد بطهران حول كورونا اليوم الاثنين، أضاف ظريف، ان الجميع متساوون في مواجهة هذا الألم الإنساني المشترك، وإذا كانت دولة ما غير آمنة، فإن العالم بأسره يصبح غير آمن، مؤكدا انه لا يمكننا شراء الأمن لأنفسنا على حساب جعل الآخرين غير آمنين، ولا يمكننا بناء مستقبل لأنفسنا من خلال الضغط على الآخرين، أتمنى أن يعلمنا كورونا على الأقل هذا الدرس لنفهم أنه في عالم مترابط، نجلس جميعا في نفس القارب.

وأضاف ظريف: ان الذين منعونا من تحويل الأموال لشراء اللقاحات، لم يتلقوا درس الإنسانية الصحيحة والتواضع والتسامح من كورونا ؟ وقال : علينا جميعا أن نتعض من هذا الدرس، حيث بقى أطفالنا في المنزل ولم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة، لنتعلم حدود الحاجة والضرورة والاعتماد والارتباط بعضنا بالبعض الاخر.

كما صنعنا الصواريخ، انتجنا ايضا لقاح لكورونا

وقال ظريف، أن جهود علمائنا، إلى جانب جهود علماء من دول أخرى، مكنتنا من صنع الصاروخ بأنفسنا، وكذلك قام علمائنا بانتاج لقاح لكورونا .

وتابع قائلا: نحن بحاجة إلى الاعتماد على أنفسنا، وبينما لدينا علاقات واسعة مع العالم كله، نحتاج إلى خفض تصعيد التوتر في العلاقات مع العالم، لكن يجب أن نقبل أنه يمكننا تحقيق تلك النعم عندما نكون أقوياء ومتماسكين في الداخل.

وصرح ظريف: لقد أظهر فيروس كورونا مدى ترابط العالم، وهذا يعني أنه في عالم تسوده العولمة، لا يمكننا أن نكون أصحاء بينما جارنا مريض.

انتهى** 2344